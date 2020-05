Jan Slagter noemt 500e Nachtzuster ‘mijlpaal Nederlandse radio’

Een mijlpaal op de Nederlandse radio. Zo noemt omroepbaas Jan Slagter de 500e aflevering van het programma Nachtzuster. Voor de 500e keer kunnen luisteraars in de nacht op NPO Radio 1 hun vragen én zielenroerselen delen met presentatrice Astrid de Jong.

“Er zijn weinig programma’s op de Nederlandse radio die zo’n trouwe luisterschare hebben”, zegt Slagter vol trots tegen BuzzE. “Dit is een tijdstip waarop mensen heel bewust luisteren. Ze kunnen niet slapen of voelen zich alleen. Juist op dat soort momenten is het heel fijn om een lieve, begripvolle steun als Astrid bij je te hebben.”

Dj de Jong verzorgde vrijwel alle 500 uitzendingen. Slechts een paar keer moest zij verstek laten gaan; eenmaal verving Slagter haar. “Het is het soort radio waarvan je in het begin denkt: dat doe ik wel even. Maar zeker het laatste van de vier uur kost het veel moeite om toch dat enthousiasme te kunnen houden en niet vooral aan je bed te gaan denken.”

Het programma dreigde recent te worden opgeheven tijdens de zoveelste reorganisatie van NPO Radio 1 in enkele jaren tijd. “Maar ik ben heel blij dat het nog steeds bestaat”, beklemtoont Slagter. “Juist in de nacht hebben mensen behoefte aan liveradio in plaats van herhalingen of plaatjes. Het programma voorziet enorm in een behoefte, zeker voor ouderen. Ook dat is een taak van de NPO.”