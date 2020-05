Kinderopvang: scholen houden zich niet aan afspraken

Over ruim een week gaan de basisscholen weer open, maar de kinderopvang is niet te spreken over de manier waarop veel scholen dat regelen. Zeker de helft van de scholen houdt zich niet aan de uitgangspunten, klagen de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Volgens hen moeten ouders improviseren en komt de buitenschoolse opvang straks voor problemen te staan.

Kinderen gaan na de meivakantie de helft van de tijd weer naar school. De overheid had scholen opgeroepen om dit te doen op basis van hele lesdagen. Op sommige scholen krijgt de ene dag de ene helft van de klas les en de andere dag de andere helft van de klas. Maar volgens de twee brancheorganisaties zijn er veel scholen die maar halve dagen lesgeven, of die hun reguliere schooltijden ineens hebben veranderd. “Dit doen ze zonder overleg met de kinderopvang”, aldus de beide organisaties.

Als scholen hun lestijden veranderen, kan het straks zijn dat de school al is afgelopen terwijl de buitenschoolse opvang nog niet is begonnen. “Het ophalen van kinderen van veel verschillende scholen (soms 10 tot 15) is altijd al een ingewikkelde logistieke operatie. Er worden hiertoe prachtige puzzels gemaakt met aantallen medewerkers, bakfietsen en andere vervoersopties zodat alle kinderen zo efficiënt mogelijk gehaald kunnen worden. Als dit ineens omgegooid wordt heeft dat behoorlijke implicaties”, zeggen de BK en de BMK. Ze waarschuwen dat kinderen en ouders de dupe zullen zijn.