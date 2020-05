Koolmees over gestokt cao-overleg: behoud banen belangrijkste

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) is niet verbaasd dat het niet opschiet met overleggen over mogelijk hogere lonen. Hij zei vrijdag dat het voor veel werkgevers en vakbonden niet duidelijk is wat er gaat gebeuren de komende periode. “En die onzekerheid vertaalt zich in een standstill in de cao-onderhandelingen.”

Het belangrijkste is volgens hem nu het behoud van banen en werkgelegenheid. “Daar is het hele noodpakket op ingestoken. Het werkt ook. Tegelijk is er veel onzekerheid over de toekomst van de economie en de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Dat kun je elke dag zien.”

Hij wees erop dat 1,8 miljoen mensen direct of indirect ondersteund worden door de noodmaatregelen van de overheid. “De arbeidsmarkt ziet er niet goed uit. En dat is best wel bizar als je nog maar anderhalve maand geleden een werkloosheid had van 2,9 procent. Het laagste sinds we meten.”

Twee maanden geleden, vlak voor de coronacrisis, zat Koolmees zelf nog op de lijn om lonen te verhogen. “In zes tot acht weken is de wereld compleet anders eruit komen te zien. Dat is gewoon de nieuwe realiteit.”