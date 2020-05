‘Meld bijwerkingen medicijnen bij coronapatiënten’

Bijwerkingen die coronapatiënten ondervinden van medicijnen moeten zo veel mogelijk worden gemeld om er meer kennis over te verwerven. Dat geldt voor bijwerkingen van medicijnen die worden gegeven in verband met de coronabesmetting, maar ook voor geneesmiddelen die ergens anders voor zijn voorgeschreven bij mensen die Covid-19 hebben opgelopen.

De oproep komt van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), die meer over de bijwerkingen bij de coronaslachtoffers wil weten.

“Voor de behandeling van coronapatiënten worden op dit moment verschillende bestaande medicijnen ingezet, zoals de malariamiddelen chloroquine en hydroxychloroquine of de virusremmer remdesivir. Deze bestaande medicijnen worden normaal gebruikt voor andere aandoeningen en zijn dus eerder onderzocht, getest en beoordeeld voor heel andere patiëntengroepen. Echter niet bij coronapatiënten. Hierdoor kunnen deze medicijnen anders uitpakken bij coronapatiënten en andere bijwerkingen geven dan bekend”, legt de autoriteit uit.

Meer kennis over en inzicht in de werking van deze medicijnen bij coronapatiënten en mogelijke nieuwe of andere bijwerkingen zijn dus erg belangrijk, aldus de organisatie. Bijwerkingen kunnen worden gemeld bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb, door zowel zorgverleners als patiënten.