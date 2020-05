NOS zendt ontsteken Vrijheidsvuur rechtstreeks uit

De NOS zendt maandagavond laat het ontsteken van het Vrijheidsvuur in Wageningen rechtstreeks uit. In de uitzending wordt ook kort teruggeblikt op de bevrijding van Nederland, op dinsdag 5 mei precies 75 jaar geleden.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Welzijn en burgemeester Geert van Rumund van Wageningen steken de vrijheidsvlam precies om middernacht aan op het plein voor Hotel De Wereld. In dat hotel onderhandelden de Duitsers in mei 1945 met de geallieerde landen over capitulatie.

Op het moment dat in Wageningen het vuur wordt ontstoken, gebeurt dat ook in de dertien andere steden waar een bevrijdingsfestival zou worden gehouden. Vertegenwoordigers van de steden halen hun vlam maandagavond om 21.00 uur in Wageningen op en brengen de fakkels in historische voertuigen zoals jeeps het land in.

De traditionele Nationale Herdenking van de capitulatie en het Bevrijdingsdefilé in Wageningen gaan vanwege de coronacrisis niet door. In plaats daarvan hijst een klein gezelschap op 5 mei om 15.00 uur bij het Nationaal Bevrijdingsmonument in Wageningen de vlaggen van alle landen die zich hebben ingezet voor de bevrijding van het Koninkrijk der Nederlanden, met aansluitend stilte en het Wilhelmus.

Het centrum van Wageningen is maandagavond en dinsdag afgezet om publiek te weren. De politie zal streng controleren, aldus de organisatie. Op internet en via Omroep Gelderland zijn alle activiteiten te volgen. De uitzending van de NOS duurt van 23.45 uur tot 00.10 uur