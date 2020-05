Overnachten in Beekse Bergen en Efteling mag weer

Vakantiepark Beekse Bergen en het Safari Resort in Hilvarenbeek openen weer de deuren voor bezoekers die er willen overnachten. Dat is afgestemd met de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, die het verbod op recreatief nachtverblijf deze week uit de noodverordening schrapte.

Ook de camping van het park mag weer gasten verwelkom die beschikken over een camper of caravan met eigen sanitaire voorzieningen. Het Safaripark zelf blijft nog gesloten, dat geldt ook voor Speelland Beekse Bergen. Op het vakantiepark dienen bezoekers uiteraard 1,5 meter afstand van elkaar te houden, gelijk aan een chimpansee met gestrekte armen, wat in Beekse Bergen een ‘chimpansee-afstand’ wordt genoemd.

Donderdag maakte ook de Efteling bekend om weer voorzichtig te openen, te beginnen met Vakantiepark Efteling Bosrijk. Ook het Efteling Golfpark gaat weer open voor een gering aantal jeugdleden onder de 18 jaar.