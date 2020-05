ProRail werkt vier weken aan spoor in Groningen

ProRail werkt vanaf woensdag 6 mei vier weken lang aan het spoor in de stad Groningen. Met het extra spoor dat tussen Groningen en Groningen Europapark komt, kunnen in de toekomst meer treinen rijden. Het werk duurt tot en met 3 juni.

In deze periode krijgt station Groningen Europapark een nieuw perron dat ruimte biedt aan het toenemende aantal treinen en reizigers. Aan de sporen tussen de stations Groningen en Haren wordt groot onderhoud gepleegd. ProRail vervangt de rails, wissels, bovenleiding en beveiliging.

Het oude opstelterrein achter station Groningen verdwijnt. Dat terrein is nodig voor de verbouwingen aan het station dat het visitekaartje van de stad moet worden. In 2023 is het project Spoorzone Groningen klaar. In het project werken ProRail en NS samen met de stad en de provincie aan een betere bereikbaarheid van de regio.

Op het traject Groningen-Assen en tussen Groningen en Veendam rijden tot en met 3 juni bussen in plaats van treinen. In de weekenden van 9-10 mei en 16-17 mei is station Groningen niet bereikbaar per trein.