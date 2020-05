Rijkswaterstaat: op een na laagste verbruik strooizout ooit

Rijkswaterstaat heeft afgelopen winter een stuk minder zout hoeven strooien dan voorgaande jaren, slechts 16 miljoen kilo. Alleen in de winter van 2013-2014 werd minder gestrooid. Dat meldde Rijkswaterstaat vrijdag, de dag waarop het aanvullen van de zoutvoorraad voor komende winter weer is begonnen.

In de winter van 2009-2010 strooide Rijkswaterstaat met 191 miljoen kilo het meeste zout. Het tienjarig gemiddelde ligt op 90 miljoen kilo per jaar.

De strooiwagens van Rijkswaterstaat reden afgelopen winter ruim 344.000 kilometer, wat gelijk staat aan ruim acht keer de wereld rond. Op 20 november vond de eerste landelijke strooiactie van afgelopen winter plaats, en 31 maart werd voor het laatst uitgerukt om zeer lokaal op enkele bruggen te strooien. Het meeste zout deze winter, een kleine 2 miljoen kilo, werd in de nacht van 27 op 28 februari gestrooid.

Afgelopen winter was de op een na warmste sinds het begin van de metingen, met een gemiddelde temperatuur in De Bilt van 6,4 graden. Dat is normaal 3,4 graden.

Het gladheidseizoen van Rijkswaterstaat loopt van 1 oktober tot 1 mei. Vrijdag arriveerde bij een zoutloods van Rijkswaterstaat in Raamsdonksveer een eerste schip met zout voor komende winter. De voorraad voor eigen gebruik wordt weer aangevuld tot in totaal ruim 200 miljoen kilo.