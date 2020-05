Aanhouding in Arnhem in onderzoek autobranden

De politie in Arnhem heeft zaterdag een 39-jarige man aangehouden die wordt verdacht van meerdere brandstichtingen, waarbij vooral auto’s in brand zijn gestoken. De politie sluit meerdere arrestaties niet uit.

Wegens het grote aantal autobranden in de stad ging de politie deze week extra surveilleren. Zo reed de politie te paard ’s avonds en ’s nachts door de wijken Klarendal en Presikhaaf, waar de meeste branden waren.

Sinds de politie maandag verscherpte controles had aangekondigd, was het een paar nachten rustig. Maar vrijdagmorgen stond ondanks het extra toezicht opnieuw een auto in brand. Dat was de zeventiende autobrand in korte tijd.