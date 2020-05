Grote belangstelling voor meeblazen met taptoesignaal

Blazers in het hele land staan klaar om maandagavond om 19.58 uur mee te blazen met het taptoesignaal, dat de twee minuten stilte tijdens Dodenherdenking inluidt. De belangstelling is enorm, aldus Bastiaan Anink van de Oranjestichting Etten-Leur, die de bijzondere actie bedacht.

De Oranjestichting reageerde op een oproep van het Nationaal Comité 4 en 5 mei om alternatieven te bedenken voor de traditionele herdenking en viering in mei. Die dagen verlopen totaal anders dan andere jaren vanwege de maatregelen tegen uitbreiding van het coronavirus.

“Alleen al in Etten-Leur meldden zich in recordtijd 25 blazers aan”, aldus Anink. “We verwachten vele honderden taptoesignalen in het hele land.” De blazers doen allemaal mee vanuit hun eigen tuin of vanaf hun balkon. Het Nationaal Comité heeft de bladmuziek en het tempo verspreid.

De Koninklijke Luchtmacht levert de hoornblazer die in Amsterdam op de vrijwel lege Dam het signaal inzet. Blazers van de andere Defensie-onderdelen doen op zes historische oorlogslocaties in het land mee. Zij spelen op het Binnenhof, de Grebbeberg, de John Frostbrug in Arnhem, Schiphol, op de Afsluitdijk en bij het Olympisch Stadion in Amsterdam. Die locaties worden maandagavond afgesloten, omdat publiek niet gewenst is.

Het optreden is te volgen via de livestream die Defensie maandagavond uitzendt ter vervanging van de vele herdenkingen waar gewoonlijk militairen bij zijn. Het programma op internet start om 19.45 uur met videoboodschappen over het belang van vrijheid van de bewindslieden van Defensie en Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer.