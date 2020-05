‘Meer hulp nodig voor in Marokko gestrande Nederlanders’

Het Samenwerkingverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) vraagt hulp van minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) om snel de in Marokko gestrande Nederlanders terug naar huis te halen. Nog altijd zo’n 2700 mensen zitten daar vast.

Afgelopen maandag landde de eerste repatriĆ«ringsvlucht op Schiphol, met daarin ongeveer 300 passagiers. Die eerste groep was samengesteld op basis van urgentie. Echter, voor de mensen die nog altijd vastzitten in Marokko, wordt de situatie steeds nijpender, aldus SMN. “Er bereiken SMN meer en meer signalen van Nederlanders uit Marokko die niet meer over de juiste medicatie beschikken omdat de zendingen vanuit Nederland hen niet bereiken. Het geld en het geduld van velen raakt op nu zij in de Ramadanmaand gescheiden zijn van hun familie en naasten.”

Veel van hen dreigen inmiddels ook hun baan te verliezen, aldus de organisatie. “Daarnaast wordt volgens vele berichten de onzekerheid en angst vergroot door de gebrekkige communicatie met de ambassade en de alarmcentrale.” SMN dringt er daarom in een zaterdag aan de minister verstuurde brandbrief op aan “om alles in het werk te stellen om de overige 2700 Nederlanders weer veilig en gezond thuis te krijgen”.

In totaal zijn er nog ongeveer 7000 gestrande Nederlandse reizigers in het buitenland, meldde Blok afgelopen woensdag. Het gaat vooral om kleine groepjes die vastzitten op afgelegen locaties. Marokko is nog steeds de uitzondering op deze regel.