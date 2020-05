Nationaal Park de Meinweg weer toegankelijk

Nationaal Park de Meinweg is met ingang van zaterdag weer vrij toegankelijk. De gemeente Roerdalen heeft de noodverordening die de toegang tot het natuurgebied verbood, ingetrokken.

De noodverordening werd ingesteld tijdens de grote brand die op 20 april uitbrak en in vier dagen tijd zo’n 200 hectare bos en heide in de Meinweg in de as legde. De noodverordening maakte het mogelijk dat de brandweer (na)blus- en controlewerkzaamheden goed en ongehinderd kon uitvoeren. Volgens de Limburgse gemeente zit het werk voor de brandweer erop en is het gebied weer veilig.

Tijdens de grote brand werden de 4200 inwoners van het bij de Meinweg gelegen dorp Herkenbosch geƫvacueerd omdat ze door rook en koolmonoxide gevaar liepen. Ze mochten pas twee dagen later terug naar huis.