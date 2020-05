Politie stopt huisfeest met tientallen bezoekers in Arnhem

De politie heeft een huisfeest in Arnhem met ongeveer veertig bezoekers gestopt. Het feest was in de nacht van zaterdag op zondag aan de gang aan de Boulevard Heuvelink in het centrum van de stad.

De eigenaar van de woning heeft een proces-verbaal gekregen. Alle bezoekers kregen een officiële waarschuwing van de agenten, aldus een woordvoerder. De politie kwam de bijeenkomst op het spoor na een melding dat er een feestje aan de gang zou zijn.

Feestjes en bijeenkomsten zijn momenteel niet toegestaan om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.