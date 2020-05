Acht mensen vervolgd voor roof van opbrengst festival

Na de roof in mei vorig jaar van de dagopbrengst van muziekfestival Hrieps in het Zeeuwse Grijpskerke zijn vijftien verdachten aangehouden. Daarvan worden er acht vervolgd, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

In de nacht na het festival werd een vrijwilligster thuis beroofd door drie gemaskerde mannen. Zij gingen ervandoor met de dagopbrengst. Het ging om een “groot geldbedrag”, hoeveel precies wordt niet genoemd.

Zes mensen worden ervan verdacht een rol te hebben gehad in de overval. Een aantal van hen wordt ook verdacht van witwassen. De andere twee zouden de daders na de overval hebben geholpen. Wanneer de rechtszaak begint, is nog onbekend. Het onderzoek bevindt zich volgens het OM in de afrondende fase.

De officier van justitie heeft tegen twee verdachten de vervolging gestopt, deze zaken zijn eerder dit jaar geseponeerd. Deze week is de vervolging van nog eens vier vrouwen en een man gestaakt vanwege onvoldoende bewijs.

Hrieps is een muziekfestival waar ieder jaar rond de vijftig acts, van tributebands tot dj’s, optreden. Het festival trekt zo’n 5000 bezoekers.