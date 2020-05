Boete voor betonpompbedrijf voor dodelijk ongeval

Een betonpompbedrijf uit Zoeterwoude is maandag door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een geldboete van 60.000 euro, waarvan 20.000 euro voorwaardelijk voor een dodelijk ongeval in het Overijsselse Heeten. De rechtbank oordeelt dat het bedrijf de veiligheidsnormen bewust negeerde.

Het bedrijf was ingehuurd door een bouwbedrijf voor het storten van een betonfundering van een stal in oktober 2016. Toen de betonpompwagen plotseling wegzakte, werd een medewerker van het bouwbedrijf dodelijk geraakt door de 45 meter lange mast.

De betonpompwagen was niet op de voorgeschreven wijze ondersteund. Daarmee handelde het bedrijf onvoorzichtig en nalatig, oordeelt de rechtbank. Het bedrijf zou altijd zo hebben gewerkt “omdat de praktijk nu eenmaal anders is dan de theorie”.

Naast de geldboete legt de rechtbank een bijzondere voorwaarde op als straf. Het bedrijf moet het vonnis aan de orde stellen tijdens een vergadering van de Branchevereniging Betonpomp Bedrijven, want de rechtbank is van oordeel dat het bedrijf zijn werkwijze niet heeft veranderd. Met een branchebrede aanpak hoopt de rechtbank dat het bedrijf alsnog zijn verantwoordelijkheid neemt en ongelukken voorkomen worden.