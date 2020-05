Lege straten en pleinen bij dodenherdenkingen

Straten en pleinen in het hele land zullen maandag leeg blijven bij de talloze dodenherdenkingen. Vanwege de coronacrisis zijn bij de vele oorlogsmonumenten slechts enkele mensen die een krans leggen. De rest van Nederland moet thuisblijven en kan herdenkingen volgen via de NOS, internet en regionale omroepen. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft alle Nederlanders opgeroepen om binnen- of buitenshuis mee te zingen met het Wilhelmus om 20.02 uur maandagavond.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima staan met premier Mark Rutte, burgemeester Femke Halsema en Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité, bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Het koningspaar legt daar een krans. De koning houdt een toespraak, wat nog nooit eerder door een staatshoofd is gedaan op 4 mei. Willem-Alexander doet dat nu wel, omdat het 75 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Nederland.

Maandagmiddag zijn er al herdenkingen bij Kamp Vught, Kamp Amersfoort en op het Nationaal Ereveld in Loenen (Gelderland.) Daar spreken diverse bewindslieden. Kamp Westerbork heeft een podcast gemaakt die maandag online gaat. Op het Nationaal Militair Ereveld op de Grebbeberg is Rhenen is maandagavond een besloten herdenking. De erevelden en herinneringscentra zijn maandag gesloten om te voorkomen dat er toch publiek komt.

Ook de Waalsdorpervlakte is maandag gesloten. Daar wordt ’s avonds wel de zware bourdon geluid, maar slechts door één persoon aan weerszijden van de klok. Er heeft een besloten herdenking plaats, die op RTL4 te zien is.

Vanwege de bijzondere omstandigheden mag de Nederlandse vlag op 4 mei de hele dag halfstok hangen. Dat is een afwijking van de vlaginstructie, die voorschrijft dat de driekleur pas vanaf 18.00 uur halfstok gehangen mag worden. Wie geen vlag kan uithangen, kan een speciaal ontworpen poster downloaden op de website van het Nationaal Comité en die voor het raam hangen. Ook hebben veel organisaties en gemeenten mensen gevraagd om een kaarsje aan te steken voor de oorlogsslachtoffers. Om 19.58 uur zullen in heel Nederland blazers meedoen met het taptoesignaal, dat de landelijke twee minuten stilte inluidt.