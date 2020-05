Nederlanders om in de gaten te houden: initiatiefnemer 2rememberme Dexter Hardeveld (32)

Al geruime tijd liep Dexter Hardeveld met het idee rond om een app te ontwikkelen waar mensen een bericht kunnen achterlaten voor hun toekomstige ik. Hoe leuk zou het zijn om een bericht te krijgen van je tienjarige zelf op de dag dat je 25 wordt? Toen zijn moeder in februari 2019 aan de gevolgen van kanker overleed, zat hij met veel onbeantwoorde vragen. Wat als we diezelfde app kunnen gebruiken om een bericht voor onze dierbaren achter te laten?

Door het overlijden van zijn moeder kwam het oorspronkelijke idee van Dexter weer tot leven. “Ik was er lange tijd niet mee bezig geweest en heb mij volledig gericht op mijn eigen uitzendbureau. Toen mijn moeder in augustus 2018 te horen kreeg dat ze kanker had, was dat een heftig moment voor mij. Ik zou dat jaar eigenlijk naar Zuid-Afrika emigreren, maar ben hier gebleven. Ik was net een goede band met mijn moeder aan het krijgen. Ze is altijd heel gelovig geweest en was er heilig van overtuigd dat ze de kanker zou overleven. Ik heb nooit een gesprek kunnen voeren over als ze er straks niet meer zou zijn.”

Dexter was veertien jaar oud, toen zijn vader overleed. Hij was toen veel te jong om de juiste vragen te stellen waar hij nu graag antwoord op zou willen krijgen. Na het overlijden van zijn moeder, zat hij wederom met veel vragen. “Ik had het graag willen hebben over waarom ze bepaalde keuzes heeft gemaakt, ook ten aanzien van mijn jeugd. Daarom wil ik graag een app maken, voor mensen die in hun laatste levensfase zitten. Zonder druk van je omgeving kan je een bericht inspreken en zelf bepalen naar wie en op welk moment dit verstuurd wordt. Dit is de meerwaarde ten aanzien van een normale opname omdat de persoon die het bericht inspreekt kan bepalen wanneer de boodschap beluisterd zal worden. Denk aan een bepaalde leeftijd die wordt behaald of aan een kind dat 18 jaar wordt. Niet iedereen is klaar om zo een gesprek aan te gaan en deze app is een laagdrempelige manier.”

Met zijn app 2rememberme hoopt Dexter volgende maand live te gaan. Hij heeft nog wat funding nodig. “Je kan zowel een bericht voor de toekomst inspreken als een bericht voor je nabestaanden achterlaten. Dit kan je op drie manieren doen, namelijk met een voice memo, een video memo of een zelfgeschreven bericht. Je kan zelf kiezen wanneer je het bericht via de app laat versturen.”

Waarom doe je wat je doet?

“Ik merk aan mezelf: we zijn altijd bezig met van alles en we willen altijd op anderen lijken. Maar wie zijn we zelf en hoe kom je daarachter? Als jij een bericht krijgt van hoe jij jezelf over tien jaar ziet, heb je een bepaald beeld van jezelf. Ben je geworden wie je wilt zijn? Een andere reden waarom ik deze app wil maken, is omdat we niet echt met elkaar praten. We willen altijd maar sterk zijn en vinden het lastig om ons kwetsbaar op te stellen. Misschien dat we toch angst hebben om een bepaalde terugkoppeling te krijgen van anderen. Het is soms lastig om je open te stellen en dingen toe te geven die je wellicht fout hebt gedaan.”

Wat houd je momenteel bezig?

“Mezelf ontdekken. Door de corona heeft de uitzendbranche harde klappen gekregen. Mijn relatie is ook voorbij, dus dat heeft me aan het denken gezet. Door bezig te zijn met de app, merk ik dat ik nog in een rouwproces zit door mijn moeders overlijden. Ik denk dat we door corona wat meer met onszelf bezig zijn. Ben ik wel gelukkig met het leven wat ik nu leef? Doe ik werkelijk wat ik wil doen? Ik vind het belangrijk om anderen te helpen, waardoor ik mezelf beter leer kennen. Verder houdt de ontwikkeling van de app me bezig en moet ik kijken hoe ik met mijn uitzendbureau met de anderhalve meter afstand kan gaan werken.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als eigen ondernemer?

“Ik eet gezonder dan voorheen, dat deed ik niet. En ik beweeg meer. Ik ben bewuster geworden. Ik wandel drie keer per week en ik ben bezig met mindfulness. Ik probeer meer rust te vinden in mijn hoofd. In de ochtend neem ik een moment om te bidden en dan richt ik me op de dingen in het leven waar ik dankbaar voor ben, die ik wél heb.”

Welke wijze les heb je recent geleerd?

“Gelukkig zijn met wie je bent. Ik wilde altijd anderen pleasen, maar uiteindelijk word je dan iemand wie je niet bent. Niemand is volmaakt, dat vergeten we weleens. Ik ben ook niet volmaakt. Door mijn relatie die uitging, realiseerde ik me des te meer dat ik niet perfect ben.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Zeg tegen de mensen om wie je geeft dat je om ze geeft. We denken vaak: ze weten dat wel, maar dat is niet altijd het geval. Probeer je vaker kwetsbaar op te stellen naar anderen. Ik heb hierdoor een betere band met mijn zus gekregen.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Dat ondanks tegenslagen ik wel altijd het goede in de mens zie. En ik blijf altijd doorgaan en sta klaar voor anderen. Ik zie het positieve in alles en probeer altijd wel te lachen.”

Stel, je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Ik vind dat je zelf je beste mentor bent, ik leer van mezelf. je leert van je fouten. Maar ik zou ook wel Mohamed Ali als mentor willen. We zagen hem vooral als bokser, maar hij was ook een slimme man. In de tijd waarin hij leefde, werd er toch wel op donkere mensen neergekeken. Hij heeft de blanke mensen aan het denken gezet. Ik vind dat best krachtig. Hij had geen haat naar de ander, maar heeft mensen iets laten inzien dat hij niet alleen die bokser was.”

Welke quote zou je op een T-shirt laten zetten?

“Je doet jezelf te kort als je altijd maar iemand anders wilt zijn”

Je mag een nieuw vak geven op school. Waar zou die les overgaan?

“Talent management. Dat je je ware ik leert kennen en dat je daar trots op mag zijn. Het is belangrijk dat we dingen kunnen opnoemen waar we trots op zijn.”

Stel, vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten en met wie?

“Surinaamse bruine bonen met witte rijst, Ik zou dit met de belangrijke mensen in mijn leven willen doen en dat zijn mijn zusjes. Ik zou dan de verdrietige, leuke, maar vooral ook mooie momenten willen bespreken. En uitspreken waarvoor ik dankbaar ben geweest. Daarnaast zou ik iets willen inspreken zodat deze avond terug kan worden beleefd en ze dit later terug kunnen beluisteren. Zo vaak als ze willen en dat ik er dan toch stiekem nog wel een beetje ben.