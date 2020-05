NS en ProRail nemen eerste coronamaatregelen op zes stations

NS en ProRail voeren met ingang van volgende week maandag op zes stations coronamaatregelen in die passen in de 1,5 metersamenleving.

Door middel van borden en pictogrammen worden reizigers onder meer opgeroepen op de stations en in de treinen zo weinig mogelijk aan te raken, liften op stations met niet meer dan twee personen te gebruiken, op de perrons vijf stoeptegels afstand van elkaar te houden en daar zo veel mogelijk rechts aan te houden. Op roltrappen wordt gevraagd vier treden afstand te houden.

De stapsgewijze invoering begint op de stations Arnhem Centraal, Amsterdam Zuid, Utrecht Centraal, Gouda, Culemborg en Groningen Noord. Reizigers worden door mededelingenborden en via omroepberichten gewezen op de coronamaatregelen. Verder worden de stations extra schoongemaakt, zoals bijvoorbeeld deurklinken, drukknoppen en trapleuningen.

Ervaringen met de maatregelen worden gedeeld en besproken met andere ov-bedrijven, zodat ze eventueel kunnen worden toegepast op busstations, in metrostations en elders in bussen, trams en metro’s. Mocht het nodig zijn, dan worden de maatregelen aangepast of volgen extra maatregelen, aldus NS en ProRail.

De bedrijven benadrukken dat de boodschap van de ov-sector blijft dat het openbaar vervoer alleen gebruikt moet worden als dat strikt noodzakelijk is, en dus niet voor uitjes.