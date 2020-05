Politie zoekt getuigen van vermoedelijke ontvoering in Amsterdam

Mogelijk is er zondagavond laat in Amsterdam Nieuw-West een man ontvoerd. De politie is op zoek naar getuigen die hebben gezien wat er is gebeurd in de Etnastraat. Meerdere voertuigen reden hier een donkerblauwe auto klem met daarin een man en een vrouw. De man is door een aantal personen hardhandig uit de auto getrokken en in een ander voertuig geduwd dat er vervolgens snel vandoor ging.

De politie kreeg hierover rond 23.30 uur een melding. De vrouw bleef ongedeerd. Ter plekke vonden agenten op straat alleen persoonlijke bezittingen van het slachtoffer.

De politie is onder meer op zoek naar de betrokken voertuigen; een donkerkleurig busje en vermoedelijk een witte Audi, een witte Mercedes en een witte Golf. Over de achtergrond van het incident is nog niets bekendgemaakt.