In Almere is in de nacht van zondag op maandag op twee plekken geschoten. Volgens de politie zijn daarbij voor zover bekend geen gewonden gevallen.

Een schietpartij vond plaats in de Melkdistelstraat in Almere-Stad. De andere was op het Freyjaplantsoen in Almere-Poort. De politie is met veel man op de been. Ook vliegt er een helikopter boven de stad.