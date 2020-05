‘Vertel het verhaal van de oorlog door’

De verhalen van de Tweede Wereldoorlog moeten doorverteld worden. Dat is een van de beste garanties dat het niet opnieuw gebeurt, vindt minister Wopke Hoekstra (Financiën). Hoekstra sprak maandagmiddag tijdens een besloten dodenherdenking op de Leusderheide vlakbij Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Op die plek werden in de oorlog 159 van de 45.000 gevangenen van kamp Amersfoort geëxecuteerd.

Hoekstra (45) legde de nadruk op het feit dat oorlog in Nederland al 75 jaar geleden is: “De generatie van mijn leeftijd tijdens de oorlog is inmiddels overleden. Mensen die toen jong waren, zijn nu oud. De eerste naoorlogse generatie is grotendeels met pensioen.” Daarom is het volgens de bewindsman belangrijk dat kinderen van hun grootouders horen hoe hun betovergrootouders in de oorlog hebben geleefd. “Want we kunnen niet anders dan blijven stilstaan bij wat er toen gebeurde. Dat is nu onvoorstelbaar.”

In alle voormalige gevangenenkampen uit de Tweede Wereldoorlog blijft het maandag stil, omdat er vanwege de coronacrisis geen publieksbijeenkomsten zijn toegestaan. Herinneringscentrum Kamp Westerbork heeft een podcast gepubliceerd, waarin het bekende klokgelui is te horen en waarin oud-gevangenen vertellen. Vanuit kamp Westerbork zijn in de oorlog ruim 100.000 Joden, Sinti en Roma op transport gesteld naar concentratiekampen in Oost-Europa.