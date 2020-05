Lied van Ramses Shaffy door heel Nederland te horen

Radiozenders en diverse carillons van kerktorens hebben dinsdag om 16.55 het nummer Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses Shaffy gespeeld. Zeker dertig beiaardiers deden mee met de actie, waaronder die van de Martinitoren in Groningen, de Peperbus in Zwolle en de Sint Bavokerk in Haarlem. Radiozenders als NPO 3FM, NPO Radio 5 en Radio 10 brachten het nummer ten gehore.

Het idee om in het hele land het nummer van de overleden chansonnier te laten horen, kwam van cabaretier Claudia de Breij en werd omarmd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het comité riep vorige week Nederlandse radio-dj’s en beiaardiers op om mee te doen en zo stil te staan bij 75 jaar vrijheid.

Het tijdstip waarop de Shaffy-klassieker te horen was, werd niet willekeurig gekozen. Normaal gesproken wordt ieder jaar om 5 minuten voor 5 op alle Bevrijdingsfestivals in het land 5 minuten stilgestaan bij onze vrijheid.