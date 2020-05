Olifantje geboren in Artis

In Artis is maandagavond een olifantje geboren. Het kalf, een mannetje, kwam volgens de Amsterdamse dierentuin in slechts één minuut ter wereld en stond een kwartier na de geboorte al op vier poten.

Het is het vijfde kalf van moeder Thong Tai, de matriarch van de kudde Aziatische olifanten in Artis. Daar leven nu vijf Aziatische olifanten: de matriarch, haar twee dochters, de mannelijke bul en sinds gisteren het kalfje.

Het kalfje mag waarschijnlijk vrijdag voor het eerst naar buiten.

Aziatische olifanten leven van oorsprong in tropische bossen, zoals in Sri Lanka, India en Zuidoost- Azië. Het huidige aantal Aziatische olifanten in het wild wordt geschat op tussen de 28.000 en 42.000. Ze hebben een bedreigde status volgens de International Union for Conservation of Nature (IUCN). Artis maakt onderdeel uit van het Europese fokprogramma (EEP) voor Aziatische olifanten.