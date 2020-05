Oproep om dolfijn Zafar in IJmuiden met rust te laten

Stichting SOS Dolfijn en de politie roepen op de dolfijn Zafar met rust te laten. Het dier werd zondag vanuit de haven van Amsterdam naar buiten de sluizen geloodst. De tuimelaar zwemt sindsdien rond in de buurt van de haven van IJmuiden, wat tot veel bezoek leidt van nieuwsgierigen.

Dinsdagochtend was het rond de haven in IJmuiden behoorlijk druk. “Tientallen mensen komen kijken en foto’s maken”, zegt woordvoerster Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn. “Zafar is buitengaats en kan gewoon naar open zee zwemmen, maar kennelijk zoekt het dier contact met schepen.” Zij waarschuwt het publiek ervoor dat de tuimelaar ondanks zijn vriendelijk voorkomen een wild dier is met krachtige kaken, scherpe tanden en een krachtige staart. “Er zijn bijtincidenten bekend.”

De politie vraagt mensen eveneens weg te blijven en wijst daarbij ook op de corona-richtlijnen.

Zondag slaagden medewerkers van SOS Dolfijn erin de tuimelaar, die zaterdag in de haven van Amsterdam terechtkwam via de sluizen bij IJmuiden, naar de Noordzee terug te brengen.

De dolfijn was meegekomen met een zeilend vrachtschip vanuit Frankrijk. Het dier zwom drie dagen naast het schip en ging mee door de sluizen naar Amsterdam.

Zafar is een alleen levende dolfijn die normaal voor de kust van het Franse Bretagne verblijft. Tuimelaars zijn sociale dolfijnen die leven in zout zeewater.