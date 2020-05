Politie houdt tientallen betogers aan bij Den Haag CS

De politie heeft bij Den Haag CS ongeveer vijftig betogers tegen de coronamaatregelen aangehouden. De actievoerder hebben geen verzet geboden. Ze worden met enkele bussen van vervoermaatschappij HTM naar het politiebureau vervoerd.

Kort voordat de politie in actie kwam bij het station, had burgemeester Johan Remkes van Den Haag opdracht gegeven een einde te maken aan een betoging tegen coronamaatregelen in zijn stad, omdat de betogers zich niet zouden houden aan de aanwijzingen van de politie.

De gemeente had de Koekamp als locatie aangewezen, op voorwaarde dat de tientallen betogers de aanwijzingen van de politie zouden opvolgen en overal minimaal anderhalve meter afstand tot elkaar zouden houden.

De politie heeft veel mensen ingezet bij de betoging. Onder hen zijn ook agenten te paard.