Prinses Margriet richt zich in videoboodschap tot Canada

Prinses Margriet heeft zich dinsdag via een videoboodschap vanuit haar woning in Apeldoorn ter ere van de viering van de 75e verjaardag van de bevrijding gericht tot de bevolking van Canada. De prinses is tijdens de Tweede Wereldoorlog geboren in de Canadese stad Ottawa, waar prinses Juliana destijds haar toevlucht had gezocht.

Het was de bedoeling dat Margriet later deze maand met haar man Pieter van Vollenhoven naar Ottawa en Toronto zou gaan om de Canadezen persoonlijk te bedanken voor hun aandeel in de bevrijding van Nederland. Ook zouden ze ontmoetingen hebben met veteranen. Vanwege de coronacrisis en alle maatregelen daarom heen is dat nu niet mogelijk.

“Mijn man en ik keken er heel erg naar uit om Canadezen te ontmoeten, hier in Nederland en in Canada. Maar vanwege de coronacrisis moeten we geduld hebben en wachten totdat het veilig is om te reizen. Veel Canadezen hadden hier moeten zijn om op 5 mei de bevrijding van Nederland te vieren, maar helaas heeft de pandemie alle prachtige plannen verbrijzeld. Veel mensen keken enorm uit naar hun bezoek. De veteranen zouden met open armen zijn ontvangen”, aldus de speciaal in het rood – de kleur van Canada – geklede prinses Margriet.

“Zoals u weet, vond mijn familie een veilige schuilplaats in Ottawa tijdens de Tweede Wereldoorlog. Omdat ik geboren ben in Ottawa voel ik me bijzonder sterk verbonden met uw land. Wanneer ik u bezoek, geeft Canada me altijd het gevoel dat ik thuis kom. Mijn tweede thuis. Canada’s gastvrijheid voor mijn familie en Canada’s sleutelrol in de bevrijding van mijn land van de nazi-bezetting liggen ten grondslag aan de speciale banden tussen onze beide landen tot vandaag de dag”, vertelde prinses Margriet, die zich liet filmen naast een enorme bos bijzondere oranje tulpen.