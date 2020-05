Ruim 6,6 miljoen mensen volgen dodenherdenkingen op televisie

De Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam en de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte zijn maandagavond gevolgd door in totaal ruim 6,6 miljoen mensen. De uitzending op NPO 1 trok veruit de meeste kijkers, bijna 3,5 miljoen. Daarmee was het het best bekeken programma van de dag, volgens de cijfers van StichtingKijkOnderzoek.

De herdenking op de lege Dam, waarbij koning Willem-Alexander voor het eerst een toespraak hield, was te zien via de publieke omroep. Naar NPO 2 keken 776.000 mensen en nog eens 487.000 mensen keken naar NPO 3. De herdenking op de Dam werd ook uitgezonden op SBS6 (528.000), SBS9 (18.000), Veronica (38.000) en Net5 (119.000).

Het aansluitende programma Na de Dam, dat vanuit een lege schouwburg op NPO 1 werd uitgezonden, kon rekenen op 927.000 kijkers. Traditioneel worden na de Nationale Dodenherdenking op 4 mei, onder de vlag van Theater NadeDam door het hele land voorstellingen georganiseerd waarin de Tweede Wereldoorlog centraal staat. Vanwege de coronacrisis kon het publiek dit jaar niet naar het theater.

Op de RTL-zenders werd verslag gedaan van de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte, maar RTL4 schakelde ook naar de toespraak van de koning op de Dam. Ruim 1 miljoen volgden de herdenking op de Waalsdorpervlakte en de toespraak via RTL4. De herdenking trok op RTL 5, RTL7 en RTL 8 respectievelijk 119.000, 75.000 en 43.000 kijkers.