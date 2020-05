Rutte: boodschap Bevrijdingsdag in coronacrisis luider dan ooit

De boodschap van Bevrijdingsdag klinkt in de coronacrisis luider dan ooit, denkt premier Mark Rutte. “Want juist nu ondervinden we aan den lijve dat veiligheid, verbondenheid en vrijheid de kern zijn van ons leven. En dat we niet zonder kunnen.”

Ook voor de premier, die normaliter bijvoorbeeld het startsein geeft voor de bevrijdingsfestivals, is 5 mei heel anders dan eerdere jaren. “Vandaag vieren we onze vrijheid noodgedwongen op afstand van elkaar”, stelt hij vast. Heel anders dan 75 jaar geleden, toen Nederlanders massaal de straat opgingen.

Rutte deelde op sociale media “prachtige, historische foto’s” uit het Nationaal Archief van die eerste “grote vreugde van de bevrijding van ons land” in 1945.