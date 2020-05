50PLUS mag digitaal stemmen over voorzitter kandidatencommissie

Ouderenpartij 50PLUS mag van de rechter een digitale stemming houden voor het voorzitterschap van de commissie die de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen samenstelt. De rechter in Den Haag bepaalde woensdag dat dit is toegestaan, omdat er vanwege het coronavirus een noodwet geldt die elektronisch stemmen mogelijk maakt.

Het kort geding werd aangespannen door een lid van de partij, die zich kandidaat wilde stellen als voorzitter van de kandidatencommissie. Volgens hem is het in strijd met de regels van de partij om elektronisch te stemmen. Volgens de statuten moet dit altijd schriftelijk gebeuren, maar de rechter oordeelde dat dat nu niet van toepassing is.

Scheidend bestuursvoorzitter Geert Dales spreekt van “een grote morele overwinning voor het partijbestuur”. Volgens hem kan de partij nu verder met “besluitvorming buiten de zaaltjes”.

De huidige crisis binnen de partij is het gevolg van onvrede over de politieke ambitie van Dales. Provinciebestuurders zegden het vertrouwen in hem op, omdat hij volgens hen zou azen op een plek in de Tweede Kamer. Krol voedde deze angst door te zeggen dat hij Dales graag in de Kamer zou verwelkomen.

Critici vonden het ongepast dat Dales de partij leidt in aanloop naar de verkiezingen, en daarna zelf plaats wil nemen in de Kamer. Als voorzitter zou hij te veel invloed hebben op de kandidatenlijst en zichzelf op een hoge plek kunnen plaatsen, menen kritische leden.

Inmiddels heeft Dales gezegd op te stappen en de leden een nieuwe voorzitter te laten kiezen. Tot die tijd blijft hij wel voorzitter. De fractieleden van de partij noemden dat eerder een “ongezonde situatie”.

Een aantal provinciale leiders wilden een tegenbestuur oprichten. Dales zei hen voor de rechter te slepen als zij deze plannen doorzetten.

Ook partijleider Henk Krol is opgestapt. Hij heeft de Partij voor de Toekomst opgericht, samen met Femke Merel van Kooten-Arissen, het Kamerlid dat zich eerder afscheidde van de Partij voor de Dieren. Het is nog niet duidelijk hoeveel leden van 50PLUS hem zullen volgen.