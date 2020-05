Aangehouden betogers tegen coronamaatregelen weer vrij

De betogers tegen de coronamaatregelen die dinsdag werden aangehouden bij Den Haag CS zijn weer op vrije voeten. De in totaal 81 aangehouden demonstranten hebben een boete van 390 euro gekregen, meldt een woordvoerder van de gemeente Den Haag.

In totaal zo’n driehonderd betogers protesteerden dinsdag in Den Haag tegen onder meer de coronamaatregelen. De demonstratie was van tevoren niet aangemeld. De gemeente wees dinsdag de Koekamp als locatie aan voor hun protest, op voorwaarde dat de betogers de aanwijzingen van de politie zouden opvolgen en overal minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar zouden houden.

Toen demonstranten een tocht door de stad wilden gaan maken, werden ze door de politie tegengehouden. De 81 betogers die werden aangehouden, luisterden niet naar de politie toen die aangaf dat ze hun poging door Den Haag te lopen moesten staken. De boete van 390 euro had volgens de gemeentewoordvoerder dan ook niet te maken met de coronamaatregelen. “Als dit drie maanden geleden was gebeurd, hadden ze precies dezelfde boete gekregen.”