Gefaseerd openen verpleeghuizen biedt bewoners weer perspectief

Het kabinetsbesluit om bij wijze van proef in 25 verpleeghuizen de deuren weer te laten openen voor bezoek, wordt goed ontvangen door seniorenorganisatie KBO-PCOB. “Mensen hebben grote behoefte aan perspectief, dat hebben veel mantelzorgers tot nu toe gemist. Met dit kabinetsbesluit is er weer een stip aan de horizon gekomen”, aldus directeur Manon Vanderkaa.

De ouderenorganisatie heeft een enquête gehouden onder mensen die naasten hebben wonen in een verpleeghuis. Twee derde van de ondervraagden zei begrip te hebben voor de lockdown maar een meerderheid van 51 procent gaf ook aan dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om contact te houden met hun naasten.

Bij een ruime meerderheid is er verdriet (73 procent) dat ze hun naaste in het verpleeghuis niet mogen bezoeken en is er angst (26 procent). Ook voor de bewoners zelf zien zij de effecten. Zo is er eenzaamheid (76 procent), verdriet (66 procent), heeft het gevolgen voor de kwaliteit van leven (62 procent) en is er angst (35 procent).

Om toch contact te kunnen hebben met familieleden in het verpleeghuis wordt er gebeld of gebeeldbeld. Van de ondervraagden zegt 9 procent dat er op dit moment geen mogelijkheid is om contact te hebben.

“Deze uitslag ondersteunt de stap voor stap versoepeling van de bezoekersregeling, zoals het kabinet dit nu voorstelt. Er is meer behoefte aan contact, daarom dringen we er op aan dat dit besluit snel vervolgstappen krijgt in alle verpleeghuizen. Door bijvoorbeeld één vaste mantelzorger aan te wijzen die beschikking heeft tot mondkapjes en tests”, aldus Vanderkaa.