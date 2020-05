‘Fitnesscentra voelen zich genegeerd door kabinet’

De Vereniging Exclusieve Sportcentra voelt zich genegeerd omdat fitnesscentra van het kabinet hun deuren dicht moeten houden tot 1 september. De organisatie, waarbij meer dan honderd sportcentra in Nederland en Vlaanderen zijn aangesloten, benadrukt onlangs nog een oproep te hebben gedaan om de branche te heropenen.

Volgens voorzitter Han de Hair is zijn sector juist klaar om gereguleerd en gedoseerd zijn deuren te openen, met inachtneming van veiligheidsmaatregelen. Hij stelt dat de waarde en het nut van de fitnessbranche met betrekking tot de preventie tegen gezondheidsrisico’s nu schromelijk worden onderschat.

“Drie miljoen fitnessbeoefenaren krijgen tot 1 september geen toegang tot hun lokale sportschool. Voor clubleden en voor ondernemers is er geen uitzicht om samen te werken aan leefstijlverbetering en ziektepreventie.”

De Hair wil het hier niet bij laten zitten en met de branche in actie komen. Aan wat voor acties hij denkt, laat hij in het midden. “Er is sprake van willekeur, want hoe valt het te verklaren dat grote concentraties mensen nu overal worden getolereerd, terwijl de vitaliteitsmotor van Nederland op slot blijft? Dat het middel erger is dan de kwaal zal pas blijken als het veel en veel te laat is.”