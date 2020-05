FunX houdt beveiliging na doodsbedreigingen rond ramadan

Zender FunX handhaaft de extra beveiliging die is ingesteld nadat meerdere medewerkers via internet doodsbedreigingen hadden ontvangen. Dat heeft een woordvoerder van NPO woensdag bevestigd. Over de aard en de duur van de beveiliging doet de NPO geen mededelingen.

De zender deed aangifte van de doodsbedreigingen die onder meer dj Morad El Ouakilli kreeg vanwege de show Ramadan Late Night. De dreiger of dreigers lieten weten boos te zijn omdat het programma tijdens de ramadan muziek liet horen.

De politie Amsterdam deed geen mededelingen over het verloop van het onderzoek en verwees naar de NPO. De NPO wil echter ook niets zeggen over het onderzoek.