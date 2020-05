Hoofdverdachte van moord op Wout Sabee blijft vastzitten

In het strafproces over de moord op Wout Sabee bijna vier jaar geleden blijft hoofdverdachte Marcel D. voorlopig vastzitten. Dat bepaalde de rechtbank in Utrecht woensdagmiddag. De raadsman van D. had twee weken geleden verzocht zijn cliënt vrij te laten uit voorarrest en een enkelband mee te geven, maar de rechtbank wees dat af. Ook medeverdachte Erik W. blijft vastzitten.

Wout Sabee (70) werd op 24 juni 2016 bij zijn woning in De Meern doodgeschoten. Twee jaar daarvoor overleefde hij al een moordaanslag, waarvoor inmiddels twee mannen zijn veroordeeld. Het OM verdenkt D. (37) ervan in die zaak opdrachtgever te zijn geweest.

D., die tussen 2013 en eind 2018 aan het hoofd zou hebben gestaan van een bende die drugs naar Engeland smokkelde en inmiddels anderhalf jaar in voorarrest zit, ontkent alles. Zijn raadsman betichtte het OM twee weken geleden van “kokervisie”. Ook zei hij dat de aanklaagster alles in het werk stelt om zijn cliënt de moord op Sabee in de schoenen te schuiven.

Daarbij zouden andere aanwijzingen zijn genegeerd, onder meer dat Sabee problemen zou hebben gehad met een groep Albanese drugscriminelen. Verder heeft kroongetuige Nabil B. in het grote liquidatieproces Marengo verklaard dat vermeend topcrimineel Ridouan Taghi achter de moord op Sabee zit. Aanleiding zou een gestolen partij drugs van 200 kilo zijn geweest.

De rechtbank besloot eerder al dat B. over de moord op Sabee moet worden gehoord, maar dat is tot nu toe niet gebeurd. Ook tientallen andere getuigenverhoren moeten nog worden gehouden. In de zaak zijn zeven verdachten. Vijf van hen zijn vrijgelaten uit voorarrest.

Sabee sprak voor zijn dood met justitie. Hij legde meerdere verklaringen af en bedong dat deze pas openbaar mochten worden na zijn dood of als hij vermist zou raken. In de zogenoemde kluisverklaringen wees hij volgens het OM naar D. als degene die verhaal kwam halen over de verdwenen partij drugs. D. zegt dat hij Sabee nooit heeft ontmoet.

Wanneer de zaak verder gaat is, nog niet bekend.