Man gewond door brand in Delftse woning

Door een brand in een woning in een flatgebouw aan de Schubertlaan in Delft is in de nacht van dinsdag op woensdag een man gewond geraakt. Dat zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Hij heeft rook geïnhaleerd en is met ademhalingsproblemen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Een buurman van de bewoner ontdekte de brand rond 00.45 uur en haalde de man uit zijn woning op de tweede etage van de vier verdiepingen tellende flat. “Ook de buurman had wat rook geïnhaleerd. Maar die kon na een korte behandeling weer naar huis”, aldus de woordvoerder.

De brandweer was snel ter plekke en bluste het vuur. De bewoners van vijf woningen moesten korte tijd hun huizen verlaten, maar konden vrij snel na het blussen van de brand weer terugkeren.