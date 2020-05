Meer trams en bussen in Den Haag en omgeving

In de regio Den Haag gaan meer trams en bussen rijden. Vervoerder HTM had de dienstregeling teruggeschroefd toen het coronavirus zich snel verspreidde. De laatste tijd reizen weer meer mensen met het openbaar vervoer. “Het is belangrijk dat reizigers afstand houden van elkaar in de voertuigen”, verklaart HTM het besluit om meer materieel in te zetten.

Op de meeste lijnen gaat vanaf maandag vier keer per uur een bus of een tram rijden. Ze stoppen bij elke halte en de deuren gaan automatisch open en dicht, dus reizigers hoeven geen knoppen aan te raken.

Eerder besloten de NS en de Amsterdamse vervoerder GVB om hun basisdienstregeling iets uit te breiden.