NOC*NSF: hier hebben sporters en clubs met smart op gewacht

Algemeen directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF is blij dat steeds meer volwassen sporters vanaf volgende week weer buiten bij hun club terechtkunnen. “Met kinderen en jongeren gebeurde dat al. Daar hebben we nuttige ervaringen mee opgedaan”, reageerde hij na de persconferentie van het kabinet.

“Ik weet dat veel sporters en ook veel sportclubs met smart op dit moment hebben gewacht”, vervolgt Dielessen. “Wij gaan nu in de komende dagen alle maatregelen nemen om net als we dat voor kinderen en jongeren eerder deden, de verdere openstelling op een veilige manier mogelijk te maken. Deze opnieuw verruimde mogelijkheden om te sporten zijn goed voor Nederland. Sport houdt je fit en gezond, en helpt je weerstand op peil te houden.”

Dielessen hoopt dat sporters ook weer de ruimte krijgen om binnen te sporten, zoals in zwembaden. “Laten we hen niet vergeten en onze uiterste best doen om ook die sporten en sporters de ruimte te geven. Het zou erg fijn zijn als, zodra de ontwikkelingen dat toelaten, binnensportaccommodaties hun deuren in ieder geval voor de jeugd van Nederland weer kunnen openen.”

“Het perspectief dat we vanaf 1 september ook weer de competities – zij het zonder publiek – op mogen starten, geeft ons de hoop dat we na deze zomer een vrij groot deel van het oude sport-normaal weer terug zullen zien”, stelt Dielessen. “Dat is ook fijn voor al die Nederlandse sportfans die hun favoriete sporters dan in ieder geval kunnen volgen bij hun wedstrijden.”