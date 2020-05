Rover: reiziger moet zich weer welkom voelen in ov

Reizigers moeten zich weer welkom voelen in het openbaar vervoer. Dat stelt reizigersvereniging Rover. Volgens Rover-directeur Freek Bos dreigt reisschaamte te ontstaan onder een aantal reizigers.

Wanneer de coronamaatregelen worden versoepeld, moet de ov-reiziger niet worden achtergesteld, vindt Rover. De reizigersvereniging verwacht dat thuiswerken en onderwijs op afstand voorlopig de norm blijft. “Toch zijn er nu al reizigers die zijn aangewezen op het ov die zich afvragen of zij van het ov gebruik mogen maken”, aldus de vereniging. Om de reizigers veilig te kunnen vervoeren, moet de ov-sector volgens Rover inzetten op extra capaciteit door de dienstregelingen weer volledig uit te voeren, treinen op maximale lengte te laten rijden en bussen aan te vullen met touringcars.

Niet alleen reizigers met een zogenoemd vitaal beroep maken een belangrijke reis, stelt de vereniging. “EssentiĆ«le reizigers zijn veel meer dan alleen de vakkenvuller en verpleegkundige. Ook de mantelzorger, de oma die haar kleinkinderen wil bezoeken en de forens uit niet-vitale sectoren die van het ov afhankelijk is, maken voor hen belangrijke reizen”, zegt Bos.

Het besluit om al dan niet te reizen, moet volgens Rover bij de reiziger zelf liggen. De vereniging ontvangt veel vragen van reizigers die niet weten of zij straks nog wel een plekje in het ov mogen innemen. “We zijn als samenleving blij dat deze mensen hebben gekozen voor duurzaam vervoer. Stel deze reizigers nu niet achter door ze als laatste groep weer in beweging te brengen”, aldus Bos.