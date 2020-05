Rutte: advies blijft om voorlopig thuis te werken

Ook al draait het openbaar vervoer straks weer op volle kracht, het kabinet adviseert “in ieder geval de komende maanden” thuis te werken. Dit moet niet alleen verspreiding van het virus onder collega’s tegengaan, maar ook voorkomen dat ov-reizigers elkaar besmetten, zegt premier Mark Rutte in een persconferentie over de coronamaatregelen.

“Tot nadere mededelingen” wil het kabinet dat mensen zoveel mogelijk thuis blijven werken. Daar komt op een gegeven moment verandering in, want “je kunt als er nog geen vaccin is niet iedereen eindeloos lang thuis laten”, zegt Rutte. Maar dat moment is nog niet aangebroken.

In bussen, trams, metro’s en treinen mag maar 40 procent van de stoelen straks bezet worden. Daarom moet ook nagedacht worden over hoe er minder mensen in de spits gaan reizen. Voor scholieren geldt in ieder geval: “Ga op de fiets, ook als het regent.”

Het kabinet wil “advies inwinnen” over hoe kantoormensen gespreid naar werk kunnen. “Dat is even het nieuwe Nederland nu”, zegt Rutte. Door bijvoorbeeld flexibeler om te gaan met werktijden moet zowel het ov als het kantoor minder druk worden.