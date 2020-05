Sauna- en wellnessbranche verbijsterd over plannen kabinet

De Sauna- en Wellnessbranch is ontstelt over de plannen van het kabinet voor het versoepelen van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. “We zijn heel erg teleurgesteld, ook geschrokken en zelfs verbijsterd”, zei voorzitter Jos Keizer van de Vereniging van Nederlandse Sauna en Wellness bedrijven VNSWB woensdagavond tegen het ANP.

Er zijn volgens hem geen inhoudelijke argumenten om sauna’s en welnesscentra achter in de rij te zetten. “Terwijl onze branche juist heel veel meer fysieke ruimte en mogelijkheden biedt en juist √©√©rder open zou kunnen. Wat zijn de inhoudelijke argumenten? Daarover willen we graag met de overheid in gesprek.”

Er ligt een goed protocol, er is genoeg ruimte om mensen te ontvangen, zeker 10 vierkante meter per persoon en de 1,5 meter afstand is geen probleem. “We begrijpen het niet”, aldus Keizer. Andere contactberoepen mogen wel weer beginnen terwijl er in de wellnessbranche ook gewoon masseurs werken. Restaurants mogen open maar die van ons niet, stelt de voorzitter.

Keizer voorziet een ramp voor zijn sector. “Uitstel tot 1 september is de doodsteek voor een groot deel van onze bedrijven. Als eersten gesloten en als laatsten weer open? We zijn zeer zwaar getroffen. Er zal een uitgebreider noodpakket voor ons moeten komen.”

“We kijken aan tegen nog een heel kwartaal dicht zijn.” De kosten lopen door en worden niet helemaal gedekt door de overheidssteun. “Het wordt wel heel spannend.” Mochten de centra in september weer open kunnen onder de 1,5 meterregel dan zijn de verliezen niet zomaar goed te maken, waarschuwt de VNSWB-voorzitter. Sauna’s draaien dan op een capaciteit van 40 tot 50 procent en dat is geen basis voor een goede exploitatie, laat staan om de verliezen goed te maken.