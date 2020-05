Tweede vlucht met Nederlanders vanuit Marokko vertrokken

Een tweede repatriëringsvlucht met Nederlanders is woensdagavond vanuit Marokko vertrokken. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Aan boord van het toestel zitten zo’n driehonderd passagiers.

Het vliegtuig is opgestegen vanuit Casablanca en landt naar verwachting rond 00.45 uur op Schiphol. De terugkerende groep is samengesteld op basis van urgentie.

Volgens stichting Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) verblijven nu nog ongeveer 2400 Nederlanders in Marokko. Zij kunnen daar vanwege de coronacrisis niet weg. Het SMN maakt zich zorgen, omdat velen van hen niet over medicatie beschikken of mantelzorg nodig hebben. In een brandbrief aan minister Blok (Buitenlandse Zaken) werd afgelopen weekend opgeroepen de vastzittende Nederlanders veilig en gezond thuis te krijgen.

Eind april kwam de eerste groep vanuit Marokko aan op Schiphol. Ook toen ging het om zo’n driehonderd mensen.