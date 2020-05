VVD en CDA: verduurzaming geen voorwaarde voor steun KLM

De regeringspartijen VVD en CDA vinden niet dat het kabinet aan de redding van KLM extra eisen moet koppelen op het gebied van verduurzaming. “Dit is een reddingsoperatie, geen strafexercitie”, aldus VVD-Kamerlid Roald van der Linde.

Daarmee verzet de grootste coalitiepartij zich tegen de voorwaarden die het kabinet wil stellen aan financiële steun voor KLM. Het CDA wil evenmin dat tegenover die hulp een uitgebreid “wensenlijstje” komt te staan. Kamerlid Erik Ronnes pleit voor een “goede balans tussen de eisen en de continuïteit van de onderneming”.

CDA-minister Wopke Hoekstra (Financiën) en zijn VVD-collega Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) kondigden onlangs een steunpakket aan van tussen de 2 en 4 miljard euro om KLM door de coronacrisis te helpen. Zij willen daar juist wel eisen aan stellen op het gebied van hinderbeperking en verduurzaming.

Over de precieze voorwaarden wordt nog onderhandeld, maar de Tweede Kamer debatteert woensdag alvast met de twee bewindslieden over de steunoperatie. Hun plan om in te zetten op verduurzaming kan wel rekenen op steun van de linkse oppositie en van de regeringspartijen D66 en ChristenUnie.

Dat KLM zo in de problemen zit, komt mede door langlopende verplichtingen voor de financiering en huur van vliegtuigen en de inkoop van brandstof. Van de bedrijven die deze rekeningen ondanks de crisis blijven innen, moet wat GroenLinks, PvdA en SP betreft ook een offer worden gevraagd.

GroenLinks-Kamerlid Bart Snels wijst erop dat banken, leasemaatschappijen en oliehandelaren er net zo goed baat bij hebben dat KLM de crisis overleeft. Dat onderschrijft ook D66’er Joost Sneller. “Ook leasemaatschappijen hebben heel veel te verliezen bij een faillissement.”

Maar ook hier trappen VVD en CDA op de rem. Voor Van der Linde telt nu alleen het voortbestaan van KLM. “Later wil ik met alle plezier praten over waar we de rekening nog meer kunnen leggen, maar niet nu.” Ook Ronnes waarschuwt dat de onderhandelingen zonder dergelijke eisen al ingewikkeld genoeg zijn.