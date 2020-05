ADE: editie van 2020 gaat door, maar in andere vorm

Het Amsterdam Dance Event verwacht dat de editie van 2020 ondanks de coronacrisis kan doorgaan, maar dan wel in een andere vorm. Dat meldt de organisatie van het grote evenement in de hoofdstad.

Totdat er een vaccin tegen het coronavirus is gevonden, is nog onduidelijk wat er met evenementen gaat gebeuren die na 1 september zijn gepland. “We volgen alle ontwikkelingen uiteraard op de voet en bewegen mee met de regelgeving van de overheid”, aldus een woordvoerder van ADE. Het is volgens hem echter nog te vroeg om te zeggen wat dat voor ADE inhoudt.

De organisatie onderzoekt echter wel wat er mogelijk is om het evenement van 21 tot en met 25 oktober door te kunnen laten gaan. “Maar het behoeft geen betoog dat ADE er dit jaar anders dan anders uit gaat zien”, waarschuwt de organisatie.

ADE bestaat uit meerdere feesten die door de hele stad plaatsvinden. “ADE bestaat uit enorm veel festivalevenementen, die worden georganiseerd door even zoveel partijen. Juist voor hen willen we komende tijd verschillende mogelijkheden onderzoeken.”

Het Amsterdam Dance Event viert dit jaar het 25-jarig bestaan.