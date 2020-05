Afstand bewaren is het lastigst op werk en bij boodschappen doen

Het 1,5 meter afstand van elkaar houden is het moeilijkst op het werk en bij het boodschappen doen. Bij twee op de drie Nederlanders lukt het niet om boodschappen te doen zonder dat er iemand binnen een straal van 1,5 meter komt, blijkt uit grootschalig onderzoek van de RIVM en de GGD’s onder 90.000 mensen.

Bij het ontvangen van bezoek of bij het halen van een frisse neus slagen Nederlanders er beter in om afstand van elkaar te houden. Twee op de drie ondervraagden geven aan dat er dan nooit of zelden iemand binnen 1,5 meter afstand komt.

Persoonlijke hygiƫnemaatregelen, zoals het niet meer geven van een hand, of het gebruik van papieren zakdoekjes zien de meeste Nederlanders niet als een probleem. Liefst 99,5 procent zegt geen handen meer te schudden en driekwart zegt in de elleboog te niezen en papieren zakdoekjes te gebruiken.

De coronacrisis zorgt ook voor gevoelens van angst en eenzaamheid. Ruim een derde geeft aan veel meer angstig, somber, gestrest en eenzaam te zijn geworden. Ongeveer 20 procent heeft meer slaapproblemen dan voorheen.

Het onderzoek wordt de komende periode elke twee weken herhaald. De resultaten geven inzicht in het draagvlak voor de maatregelen in Nederland. Vooralsnog heeft 69 procent van de Nederlanders (veel) vertrouwen in de Nederlandse aanpak.