Bioscopen tonen 1 juni in elk geval twee nieuwe films

Wanneer de bioscopen 1 juni weer opengaan, zijn er in elk geval twee nieuwe titels te zien. Distributeur Gusto Entertainment laat donderdag weten dan twee films uit te brengen: Filles de Joie en I See You. Filles de Joie oogstte eerder dit jaar veel lof tijdens het International Film Festival Rotterdam.

Het Franse drama Filles de Joie gaat over drie vrouwen die een bijzondere band met elkaar hebben. Ze zijn geen vriendinnen, maar leiden een gezamenlijk dubbelleven als ‘meisjes van plezier’. De Engelstalige thriller I See You vertelt over een rechercheur die de mysterieuze verdwijning van een jongen onderzoekt. De hoofdrol in de film wordt vertolkt door Oscarwinnares Helen Hunt.

Het is niet duidelijk of andere, grotere titels die voor juni gepland stonden ook uitkomen. Vanwege de coronacrisis zijn veel filmopnames stil komen te liggen en zijn verschillende releases uitgesteld. Het kabinet is de coronamaatregelen aan het versoepelen waardoor mensen per 1 juni ook weer naar de bioscopen mogen. Aan de openstelling kleven wel voorwaarden. Zo mogen er per theater of bioscoop niet meer dan dertig mensen aanwezig zijn.