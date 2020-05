Drukte in winkelstraten neemt geleidelijk toe

Het wordt steeds weer iets drukker in de Nederlandse winkelstraten. Dat concludeert onderzoeksbureau Locatus. Gemiddeld liggen de passantenaantallen wel nog steeds ver onder de aantallen die voor het coronatijdperk werden gemeten.

Het bureau zette het aantal bezoekers van tien belangrijke winkelstraten in Nederland van de afgelopen zes zaterdagen op een rij. Daaruit blijkt dat het aantal winkelstraatbezoekers elke week geleidelijk iets toeneemt. Afgelopen zaterdag was de drukte in de winkelstraten 40 procent van hoe druk het normaal gesproken was. De eerste weken na de afkondiging van de intelligente lockdown was dat nog 25 procent.

De afgelopen dagen openden steeds meer winkelketens hun deuren. Onder meer kledingketens Zara en H&M, sportwinkelketens JD Sports en Perry Sport, de meeste winkels van C&A en de Bijenkorf-filialen waagden al een heropening.