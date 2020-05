Kabinet wil dat OVV corona-aanpak tegen het licht houdt

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat waarschijnlijk onderzoeken of het kabinet de coronacrisis goed heeft aangepakt. Justitieminister Ferd Grapperhaus heeft de OVV om een “onafhankelijke evaluatie” gevraagd.

De roep om een beoordeling van de Nederlandse maatregelen om de corona-epidemie te bedwingen klinkt de laatste weken steeds luider. Zo zijn er vragen over de inzet van coronatests en mondkapjes en over de verpleeghuizen, die aanvankelijk veel minder aandacht kregen dan de intensivecareafdelingen in de ziekenhuizen. Onder meer de PVV en 50PLUS dringen aan op een parlementaire enquĂȘte.

De OVV heeft het verzoek ontvangen en belooft zijn besluit “snel kenbaar te maken”.