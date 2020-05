Kabinet wil dat providers anonieme data met RIVM delen

Het kabinet vraagt telecomproviders om anonieme gegevens te delen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat instituut kan zo misschien een beter beeld krijgen van de verspreiding van het coronavirus. Om wat voor gegevens het gaat, maakt het ministerie van Volksgezondheid niet duidelijk.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Hugo de Jonge dat hij de providers heeft gevraagd de gegevens aan het RIVM ter beschikking te stellen. KPN en T-Mobile laten in een reactie echter weten dat ze nog geen verzoek hebben ontvangen.