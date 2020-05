Meer tijd om voor orgaandonatie te kiezen

Nederlanders krijgen langer de tijd om te kiezen of ze orgaandonor willen zijn of niet. In het donorregister worden mensen die geen keuze hebben gemaakt, pas vanaf het eind van het jaar aangemerkt als iemand zonder bezwaar tegen donatie. Het kabinet schuift de nieuwe registratie ongeveer drie maanden op.

De invoering van de nieuwe donorregistratie sneeuwt onder door de coronacrisis, constateert minister Martin van Rijn (Medische Zorg). Terwijl hij in de aanloop naar 1 juli, als het nieuwe register officieel van kracht wordt, juist alles uit de kast wilde halen om mensen te bewegen een knoop door te hakken. Veel mensen hebben nu wat anders aan hun hoofd, en bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten voor moeilijk bereikbare groepen zijn voorlopig niet mogelijk.

Wie op 1 juli nog geen keuze heeft gemaakt, krijgt pas vanaf september een brief die waarschuwt dat hij of zij te boek komt te staan als iemand zonder bezwaar tegen orgaandonatie. Sommigen ontvangen die zelfs pas volgend voorjaar. De grote campagne die in de steigers stond, wordt uitgesteld en krijgt een minder aansporende toon.