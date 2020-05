Meerderheid had kappers ook heropend als ze premier waren

Als Nederlanders zelf in het kabinet zaten, hadden ze net als Mark Rutte mensen in contactberoepen weer aan het werk gelaten. Over de vraag of horeca en podia weer open mogen bestaat meer verdeeldheid, evenals het toestaan van bezoek in verpleeghuizen. Maar ook hier zijn meer mensen voor dan tegen. Dat meldt de TU Delft, die 30.000 Nederlanders heeft gevraagd een afweging te maken tussen versoepelende maatregelen, alsof ze zelf in de regering zaten.

De respondenten moesten voor dit onderzoek een spel spelen, waarin ze een waaier aan maatregelen kregen voorgelegd. Daarbij werd toegelicht wat de voor- en nadelen zijnvan zaken als de gezondheidszorg en de economie. De druk op het zorgsysteem mocht niet meer dan 50 procent toenemen. Zo willen de onderzoekers leren hoe Nederlanders maatregelen tegen elkaar afwegen.

Het besluit om kappers en mensen in andere contactberoepen weer aan het werk te laten, kan op brede steun rekenen. Bijna twee derde van de ondervraagden had hier ook voor gekozen. Nederlanders wezen vooral op de voordelen voor de economie en de persoonlijke en geestelijke verzorging.